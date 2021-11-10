Вы обнаружили, что кто-то незаконно использует ваше творчество: книгу, фотографию, музыкальную композицию, digital-дизайн или другой вид авторского произведения. Как доказать авторство и взыскать компенсацию с нарушителя? Что может служить подтверждением вашей правоты в суде и как заявить о своих правах на произведение? Обо всем этом по порядку в нашей статье.

В чем заключаются права автора

Как только создан объект творчества – рисунок, текст, аудио или видео, у его автора сразу возникают авторские права. Никто другой не должен использовать это произведение в своих целях без согласия автора: копировать, распространять, рекламировать, продавать, перерабатывать, переводить на другой язык. При этом опубликование творческой работы, в том числе в сети Интернет, по закону не означает, что автор дает разрешение на ее свободное использование.

В статье 1259 Гражданского кодекса указано, что исключительные права на произведения предоставляются автоматически и их регистрация в каких-либо ведомствах не требуется (презумпция авторства). Однако, когда возникают спорные ситуации, обнаруживается плагиат, вопрос авторства в суде становится ребром: простое аргументирование на словах не может быть подтверждением. Нужны более веские доказательства.

В уголовном и гражданском праве присвоение авторства расценивается так же, как кража имущества, за которое предусмотрена ответственность – от государственных штрафов до компенсации пострадавшей стороне до 5 млн. рублей и более.

Как подтвердить авторство

Существует несколько вариантов, как доказать авторское право. Они различаются в зависимости от того, каким способом создано творческое произведение:

Для текстов, статей, литературных произведений Черновые варианты рукописи с подписью автора на титульном листе и датой создания; экземпляр первой публикации, в котором зафиксирована дата опубликования; переписка с корректорами и издательствами. Для фотографий Фотографии в более высоком разрешении с указанием на них автора или ссылки на личный блог; EXIF-данные о параметрах съемки (имя фотографа, модель фотоаппарата и его серийный номер, метка времени); счет или чек по оплате фотокамеры при ее покупке. Распечатка свойств цифрового файла, заверенная нотариусом.

Для иллюстраций и картин Промежуточные варианты, эскизы с подписью автора; копии публикаций картины в прессе или в книгах; электронно-цифровая подпись для digital-дизайна, watermark (водяной знак). Для музыкальных композиций и видеороликов Опубликование в социальной сети, где фиксируется дата; промежуточные варианты мелодии, демоверсии, черновики, нотные записи с указанием имени и даты их создания.

Доказывание авторства значительно усложняется, если произведение опубликовано не под реальным именем, а под псевдонимом.

Юридические способы

В судебной практике известны случаи, когда разоблаченные плагиаторы сами подавали иск в суд за клевету и распространение порочащих сведений, и суды удовлетворяли их требования. Чтобы избежать такого злоупотребления правом, авторство работы лучше всего зафиксировать сразу с помощью одного из безотказных юридических способов:

Отправка работы самому себе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (так называемый «копирайт для бедных»). Письмо нужно хранить после получения не вскрывая . Этот вариант традиционно использовался для литературных произведений; его можно также применять для фотографий, CD-дисков с цифровыми иллюстрациями, аудио- и видеозаписями. У него есть существенный недостаток – доказательство можно использовать только 1 раз: после вскрытия письма в суде такое доказательство теряет свою юридическую значимость. Подтверждением авторства на более раннюю дату является почтовый штемпель на конверте.

Отправка работы самому себе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (так называемый «копирайт для бедных»). Письмо нужно хранить после получения . Этот вариант традиционно использовался для литературных произведений; его можно также применять для фотографий, CD-дисков с цифровыми иллюстрациями, аудио- и видеозаписями. У него есть существенный недостаток – доказательство можно использовать только 1 раз: после вскрытия письма в суде такое доказательство теряет свою юридическую значимость. Подтверждением авторства на более раннюю дату является почтовый штемпель на конверте. Публикация в средствах массовой информации или на блог-платформах, где дата размещения материалов определяется автоматически (независимо от пользователя). В этом случае исключить несанкционированное копирование невозможно, смысл опубликования такой же, как и в предыдущем случае, – фиксация авторства на более раннюю дату.

Публикация в средствах массовой информации или на блог-платформах, где дата размещения материалов определяется автоматически (независимо от пользователя). В этом случае исключить несанкционированное копирование невозможно, смысл опубликования такой же, как и в предыдущем случае, – фиксация авторства на более раннюю дату. Нотариальное заверение экземпляра произведения, который в дальнейшем хранится у нотариуса.

Нотариальное заверение экземпляра произведения, который в дальнейшем хранится у нотариуса. Депонирование экземпляра в «Роспатенте» или в авторском обществе.

Последние два варианта являются наиболее универсальными, распространенными и удобными для подтверждения авторства, поэтому рассмотрим их более детально.

Нотариальное заверение

Создатель произведения может подтвердить авторство при помощи фиксации даты у нотариуса, так как согласно п.10 статьи 35 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» к нотариальным действиям относится удостоверение времени предъявления документов. Такое заверение можно сделать у нотариусов, занимающихся частной практикой, и у нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах.

Нотариус проставляет удостоверительную надпись на двух экземплярах документа (на каждом листе или на всей подшивке). Один из них остается в деле у нотариуса, а второй возвращается автору. В удостоверительной надписи указывают: место предъявления документа (адрес нотариальной конторы);

ФИО удостоверяющего нотариуса;

наименование нотариальной конторы;

дата и время предъявления (с точностью до минуты);

ФИО предъявителя документа;

№ регистрации нотариальных действий в реестре.

Заверить можно не только литературное произведение на бумаге, но и цифровые носители информации с записями фотографий, иллюстраций, аудио-, видеофайлов. Согласно Федеральному закону № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» под «документом» в этом случае понимается материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в любой форме, а также имеющий реквизиты для его идентификации. Однако нужно учитывать требования к оформлению таких документов, например, рукопись с исправлениями и подчистками нотариус заверять не будет.

Нотариальное заверение применяется также для фиксации нарушения в сети Интернет. Если вы обнаружили, что кто-то скопировал и разместил вашу работу на другом сайте (или в соцсети), то в качестве доказательства можно сделать скриншоты и составить протокол осмотра Интернет-ресурса. В протоколе должны быть зафиксированы место размещения спорных материалов и дата осмотра. Без заверения нотариусом такое доказательство судом не принимается.

Стоимость оформления протокола осмотра сайта составляет 3000 рублей. Тариф на удостоверение каждой страницы – 100 рублей, кроме того, нужно ежегодно оплачивать хранение документа у нотариуса. За хранение электронно-цифровой информации тариф составляет 5 рублей за каждый Мбайт, но не менее 200 рублей. Исходя из этого нотариальное заверение для профессиональных фотографов или дизайнеров может стать очень затратным мероприятием.

Депонирование авторских произведений как инструмент юридической защиты

Судебные споры по отстаиванию авторских прав все чаще возникают по интеллектуальной собственности, которая обладает минимальной творческой составляющей. К таким произведениям относятся: программы для ЭВМ и базы данных (в российском и международном праве они охраняются как литературные произведения);

топографические схемы и карты;

учебные материалы, курсы;

документы с жесткой структурой, которые составляются по определенной инструкции.

Проведение судебной автороведческой экспертизы для таких объектов затруднено. В таких случаях документом, подтверждающим авторство, может стать свидетельство о депонировании.

Сущность депонирования заключается в том, что автор передает на хранение экземпляр своего произведения в независимую организацию. Взамен ему выдается свидетельство, в котором указано его имя и дата, на которую возникли авторские права. Экземпляр произведения может быть запрошен для анализа на плагиат только по решению суда.

Для программ и баз данных в России предусмотрено государственное депонирование в «Роспатенте», заявитель получает свидетельство государственного образца. Для остальных видов произведений регистрацию прав можно провести в одном из российских авторских обществ, деятельность которых узаконена статьей 1242 ГК РФ.

Узнать подробнее о депонировании IT-продуктов в «Роспатенте» и авторских работ в обществе «Копирус».

Преимущества депонирования

Депонирование – это добровольная процедура. Она позволяет избежать следующих трудностей:

Необходимость подтвердить авторство в суде с помощью технических приемов, описанных выше.

Оплата дорогостоящей автороведческой экспертизы. Ее стоимость в среднем составляет 20000 – 40000 рублей, а проводить ее нужно каждый раз при возникновении судебного спора. Затраты на депонирование носят «одноразовый» характер – вы получаете свидетельство, которое можно использовать в суде неоднократно на протяжении всей жизни автора.

Затягивание судебного процесса из-за необходимости проведения экспертизы и обращения в апелляционные инстанции.

Свидетельство о депонировании действует на территории почти всех стран мира (по Бернской конвенции), поэтому оно поможет отстаивать ваши права и за рубежом. Этот документ может использоваться как для защиты прав при их нарушении, так и при злоупотреблении правом (пример – судебное дело № А32-34267/2016 по туристическим картам, рассмотренное далее). Стоимость депонирования за регистрацию всего произведения в целом, при объеме до 100 печатных страниц, составляет 4500 рублей.

Ежегодная оплата за хранение, как это происходит при нотариальном заверении, не требуется. Депонирование коллекции изображений или несколько литературных произведений можно сделать в виде сборника, что позволяет сэкономить на затратах.

Досудебная претензия нарушителю авторских прав

По статье 1252 Гражданского кодекса правообладатель произведения, обнаруживший нарушение своих исключительных прав, до подачи иска в суд должен направить плагиатору письмо-претензию. В противном случае, при несоблюдении досудебного претензионного порядка, суд не будет рассматривать дело. Но это требование должно выполняться только в том случае, когда правообладатель и нарушитель – это юридические лица или индивидуальные предприниматели. Для авторов, являющихся физическими лицами, такое правило не применяется.

В письме-претензии необходимо указать следующие сведения:

ФИО для ИП или фирменное наименование для юридического лица, контактные данные, адрес, идентификационные сведения;

суть претензии – в чем заключается нарушение авторских прав, доказательства и аргументы;

требования правообладателя, размер компенсации за незаконное использование авторского произведения;

ответственность и последствия невыполнения требований;

согласие на обработку персональных данных.

Претензия направляется на адрес нарушителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если по истечении 30 дней он не ответит, или правообладателя не устраивает предложение о частичном возмещении, то можно подавать иск арбитражный суд.

В случае, если нарушение прав происходит в сети Интернет, например, другое лицо незаконно распространяет книгу или авторскую музыку, то автор может обратиться в Роскомнадзор на основании статьи 15.2 Федерального закона №149-ФЗ для блокировки такого ресурса. Эта возможность не предоставляется правообладателям фотографий.

Блокировка производится временно, в качестве обеспечительной меры. Для того, чтобы полностью заблокировать интернет-сайт, необходимо обратиться в Московский городской суд и получить его решение, которое затем передать в Роскомнадзор.

По этому же закону владелец сайта в течение 24 часов после получения претензии от правообладателя обязан удалить пиратский контент, нарушающий авторские права.

Доказывание через суд

В зависимости от сути спора по авторским правам и того, кем являются его стороны, иск подается:

Спор между ИП или юридическими лицами – в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Одна из сторон спора – физическое лицо и нужно установить авторство или размер авторского вознаграждения – в суд общей юрисдикции.

Интересы автора представляет авторское общество – в Арбитражный суд.

Нарушение зафиксировано в сети Интернет и уже приняты обеспечительные меры – в Московский городской суд (независимо от местонахождения истца, ответчика и их статуса).

Суд будет учитывать все виды доказательств, описанные выше, а также свидетельские показания. На практике наибольшей силой обладают юридические методы подтверждения авторства.

Экспертиза авторских прав

Если у суда есть сомнения, что оба произведения созданы независимо друг от друга в рамках параллельного творчества, то ответчик или истец могут запросить проведение экспертизы авторских прав. Для этого судья привлекает экспертов, имеющих специальные филологические или искусствоведческие знания. На основании экспертного заключения он выносит решение по делу. Судья также может назначить повторную экспертизу у другого специалиста, для выяснения дополнительных сведений.

Наиболее известной является почерковедческая экспертиза, которая позволяет установить, кто является автором рукописного текста. Но большинство современных литературных произведений создается в цифровой среде. В этом случае экспертиза проводится лингвистом или речеведом.

Для определения авторства у истца и ответчика могут быть взяты образцы письменной речи, которые составляются в свободной форме, вне связи с судебным делом. Образцы должны принадлежать к тому же функциональному стилю речи, например, публицистическому или научному, что и спорное произведение. Далее речевед применяет лингво-теоретические методики для сравнения образца с этим произведением, количественные характеристики элементов текста, математические методы.

Определяются основные характеристики текста: речевые и интеллектуальные навыки автора;

устойчивость признаков письменной речи;

стиль изложения. Аналогично производится экспертиза авторских прав на другие виды произведений.

Пример судебного дела с применением экспертизы

В 2016 г. в Арбитражный суд Краснодарского края обратился индивидуальный предприниматель М.Е.А. с требованием взыскать компенсацию 2000000 рублей за нарушение исключительных прав на фотографии, 440000 рублей за потерю возможных доходов (упущенную выгоду) от реализации этих произведений и 160000 за моральный ущерб. По сведениям истца, его фотографии сочинских достопримечательностей, а также дизайн туристической карты (права на который он приобрел по договору отчуждения) незаконно скопированы и использованы в аналогичной карте-схеме, реализованной ООО «Анастасия» в количестве 15000 шт.

В 2017 г. суд принял решение в пользу истца и взыскал с ответчика – ООО «Анастасия» компенсацию в размере 110000 рублей. Ответчик обратился с апелляцией в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, затем в Суд по интеллектуальным правам, но получил отказ в пересмотре. И только Верховный суд РФ направил это судебное дело в 2019 г. на новое рассмотрение. При этом истец увеличил свои требования до 5000000 рублей.

Судья назначил проведение автороведческой экспертизы в независимом негосударственном судебно-экспертном учреждении ООО «Эксперт». Специалистом этого учреждения было установлено, что карта-схема ответчика является самостоятельным художественным произведением, а не переработкой карты истца М.Е.А.

Установлены следующие различия между ними:

фотографии одних и тех же достопримечательностей выполнены с разных ракурсов, поэтому они являются различными изображениями;

графические элементы расположены на спорных картах разными способами: в одном случае упорядоченно, а в другом – хаотически;

отличаются шрифты надписей;

цветовое исполнение и общее оформление также разные.

В результате в 2020 г. Арбитражным судом отменено более раннее решение, в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя отказано, с проигравшей стороны (М.Е.А.) взысканы судебные расходы в размере 69 тыс. рублей (судебное дело № А32-34267/2016). Если бы ООО «Анастасия» заранее обеспечило юридическую защиту своему дизайну, то судебный процесс мог быть завершен гораздо быстрее и в пользу этого общества на первой стадии рассмотрения дела.

Вопрос авторства является ключевым при нарушении исключительных прав на авторское произведение. Когда конфликт интересов переходит в судебную плоскость, то истец должен подтвердить факт принадлежности авторского права, а также факт незаконного использования этих прав ответчиком. Если вы занимаетесь творческой деятельностью, то позаботиться о фиксации авторства нужно заранее, иначе доказать авторство будет непросто. Патентные поверенные компании IPbrand помогут вам зарегистрировать авторские права в «Роспатенте» и в авторском обществе «Копирус», что позволит значительно снизить затраты на судебные издержки и защитить свои права по всему миру. Подать заявку на депонирование произведения можно из любого региона России не выходя из дома – весь документооборот производится в электронном формате.